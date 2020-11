Diass : Le maire Cheikh Tidiane Diouf encense Dangote et sollicite le bitumage de la RN1 desservant Thicky...

Entre Dangote Cement Senegal et ses communautés voisines, c'est apparemment une longue histoire. Les témoignages recueillis dans les différentes municipalités de la zone lors de cette Semaine du Développement Durable (du 26 au 29 octobre) l'ont encore prouvé. Cette semaine est instituée par le Groupe Dangote en octobre de tous les ans afin de venir en aide aux communes environnantes en fonction de leurs besoins.



Pour cette édition, Dangote Cement Senegal a offert un lot de matériels scolaires et des produits phytosanitaires afin de permettre aux élèves, dans ce contexte de Covid-19, de bien observer les mesures barrières. "Le partenariat entre Dangote Cement Senegal et la commune de Diass est très sincère. L'entreprise s’est toujours distinguée dans la commune de Diass dans la construction de salles de classe. C'est un groupe qui respecte vraiment la Responsabilité sociale d'entreprise (Rse) dans sa globalité", témoigne le nouveau maire de Diass, Cheikh Tidiane Diouf qui, auparavant, a tenu à rendre hommage à son défunt prédécesseur, Aliou Samba Ciss.



"Si je me mettais à énumérer toutes les réalisations de l'entreprise dans la commune de Diass, la liste serait longue. Je me borne donc à lui renouveler les remerciements et la confiance des populations", ajoute-t-il.



L’édile de Diass ne s’est toutefois pas privé de solliciter l'accompagnement de Dangote Cement Senegal pour le bitumage de la RN1 desservant Tchiky, une vieille doléance des populations. " La population de Tchiky souffre à cause de la poussière émanant de la carrière sur la RN1. Et je pense que cette doléance sera entendue par Dangote Cement Senegal parce qu’elle a toujours respecté ses engagements", estime-t-il. Pour Moustapha Diop, Chef des Relations industrielles de la cimenterie, "cette semaine du Développement Durable entre dans le cadre de notre politique de Responsabilité Sociale d'entreprise (Rse). C'est dans ce cadre que nous sommes venus, aujourd'hui, appuyer la commune de Diass en lots de fournitures scolaires et produits phytosanitaires. Ce geste est venu au bon moment puisque nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire, mais également en période de Covid-19".



Ce dernier avertit tout de même contre le laisser-aller constaté dans l'observance des mesures-barrières. "Les populations doivent redoubler d'efforts dans le respect des règles édictées par les services sanitaires. Ce n'est pas une raison de baisser les bras et c'est dans cet esprit que nous sommes venus appuyer les actions qui sont déjà menées par les autorités administratives".