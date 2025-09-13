Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale »


À l’instar des ministres de l’Économie, de l’Énergie et des Mines, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a pris part à la présentation du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), faite par le Premier ministre Ousmane Sonko à Milan, en Italie. Devant la diaspora sénégalaise, le ministre a lancé un appel à la mobilisation, dans un contexte où le gouvernement prône un financement endogène basé sur la souveraineté.

Dans son discours, Cheikh Diba a d’abord rappelé le rôle de la diaspora : « Je dois d'abord remercier le Premier ministre pour cette formidable opportunité qu’il m’offre en tant que ministre des Finances et du Budget de pouvoir m’adresser directement à la diaspora sénégalaise, qui est l’ambassadrice de la culture sénégalaise, de l’économie, et qui reste un vecteur essentiel dans la transformation politique et sociale, avec notamment les transferts qui se sont chiffrés en 2024 à 2 211 milliards de francs CFA, soit plus que le déficit budgétaire du Sénégal. Ceci montre que l’impact de la diaspora dans l’économie du Sénégal est incontestable. »

La diaspora, pilier essentiel pour la transformation nationale
Cheikh Diba a invité la diaspora à une nouvelle dimension de contribution : « L’appel que je vous lance, c’est d’être des acteurs privilégiés dans la transformation nationale ». Le ministre a rappelé que c’est le moment de s’engager aux côtés du gouvernement.

Évoquant la situation économique du pays, il a rappelé les défis hérités de l’ancien régime, avec « un déficit budgétaire qui avait atteint 12 % et un taux d’endettement de 118 % ». Le ministre a souligné l’engagement du gouvernement à poursuivre cette dynamique de transformation en s’appuyant sur l’agenda national « Transformation Sénégal 2050 ».

Le ministère des Finances et du Budget travaille actuellement sur un plan de financement pour la période 2025-2028. Dans ce cadre, l'État a déjà lancé deux Appels Publics à l’Épargne (APE), mobilisant respectivement 150 milliards et plus de 300 milliards de francs CFA.

Un appel à la diaspora pour le prochain APE
Un troisième APE devrait être lancé ce 18 septembre. Avec une innovation majeure : un volet sera réservé aux « Diaspora Bonds », des obligations citoyennes et patriotiques destinées à la diaspora sénégalaise pour financer les besoins du pays. « Nous avons jusqu’ici montré que nous sommes capables de réussir. Mais sans la diaspora qui doit désormais être déterminante dans ce mode de financement que nous avons adopté », a-t-il expliqué.

Le ministre a rappelé que l’APE est un mode de financement stable et sécurisé. Le gouvernement s'est engagé à impliquer la diaspora à travers ces « Diaspora Bonds » lors de chaque initiative de mobilisation de ressources pour la période 2025-2028.
Samedi 13 Septembre 2025
Dakaractu



