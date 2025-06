Diamniadio entre dans une nouvelle dimension : TEN réinvente le week-end familial !

Le samedi 21 juin 2025, la ville de Diamniadio a résonné avec les rires et les applaudissements des plus jeunes ! Déjà réputé pour ses ambitions dans le domaine sportif et hôtelier, The Ground a inauguré avec éclat TEN – l'Espace de Jeux des Enfants, un nouvel espace entièrement consacré au jeu, à la créativité et au développement des enfants. De midi à 18h, lors d'une journée de célébration, familles et enfants ont exploré cet univers enchanté tout neuf, rempli d'animations, d'ateliers, de spectacles et de surprises. C'était l'événement incontournable pour réinsuffler à Diamniadio une atmosphère conviviale et joyeuse.







Ce projet avant-gardiste est porté par Madani Maki Tall, PDG de Sports City Diamniadio, en collaboration avec les responsables du pôle urbain. Suite à l'établissement de l'hôtel Four Points by Sheraton, des résidences sportives et de divers équipements récréatifs haut de gamme, TEN vient enrichir l'offre unique du Sénégal : un espace sûr, contemporain et conforme aux normes internationales, conçu pour émerveiller les enfants… mais également les parents. Cette première journée a bénéficié à plus de 2000 enfants, démontrant que le défi est déjà remporté.







Avec TEN, Diamniadio accélère son développement. Ce n'est pas simplement une ville nouvelle, c'est un exemple de cité dynamique, inclusive et axée sur le bien-être. The Ground, loin de l'image d'un espace bétonné et glacé, se transforme en un endroit où l'on vient s'amuser, rire, passer du temps et fabriquer des souvenirs. Un lieu de fierté nationale en pleine édification, désormais un endroit prisé pour les week-ends en famille à Dakar et même au-delà.