Diamniadio/Lutte contre les inondations : IBS remet 6 motopompes à la municipalité pour le drainage des eaux

L'hôtel de ville de Diamniadio a abrité ce Jeudi 29 Août une cérémonie de remise de six (6) motopompes offertes par l'Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) au profit des ménages pour l’évacuation des eaux pluviales dans les quartiers inondés. Cet appui significatif qui entre dans le cadre de la responsabilité societal d’entreprise d'IBS, renforce davantage les efforts de drainage des eaux de la commune de Diamniadio. "L'hivernage est marqué par des problèmes liés principalement aux inondations. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il est essentiel de faire ce don de 6 motopompes à la Commune de Diamniadio" a déclaré Rouda El Sahili, directeur général d’IBS lors de cérémonie de remise, précisant que la puissance de ces motopompes est extrêmement élevée, "ce qui leur permet d'aspirer jusqu'à 8 millions de litres d'eau par jour. Cela pourrait atténuer la souffrance des populations pendant cette période hivernale", a-t-il fait valoir. Aussi, poursuit-il, "je sollicite les entreprises implantées dans la localité pour qu'elles puissent contribuer à la résolution des besoins de la commune de Diamniadio".



Le maire de la commune et les conseillers municipaux qui ont assisté à la cérémonie ont tous exprimé leur satisfaction en ce geste qui vient à point nommé. "Je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement contents de vous recevoir ici à l'hôtel de Ville pour la remise de cet important matériel qui pourra véritablement résoudre énormément de problème quand nous savons qu'à Diamniadio comme partout ailleurs pendant l'hivernage les populations vivent des moments difficiles, des moments où certaines ne dorment pas à cause des inondations", a apprécié Mamadou Moulaye Gueye, ajoutant que, "si Ibs fait ce geste important en dotant la commune de Diamniadio de ce lot de matériel composé de 6 motopompes d'une puissance aussi importante nous ne pouvons que vous en féliciter et vous remercier", se réjouit t-il.



Aujourd'hui à Diamniadio avec la saison des pluies, souligne le maire, "nous l'avons constaté il y a toujours de l'eau stagnante dans beaucoup d'endroits. On a fait des efforts mais souvent il nous arrive de ne pas régler tous les problèmes. Donc, si vous venez en appoint en nous dotant de ce matériel de motopompes je crois que nous pouvons nous en féliciter et dire un ouf de soulagement. Si on met en service ces 6 motopompes c'est sûr que l'eau que nous voyons aujourd'hui stagner un peu partout dans Diamniadio va pouvoir être enlevée et ces endroits seront remis dans de bonnes conditions", a-t-il dit, scandant Ibs, Ibs, Ibs......