Diamniadio / Cité du savoir : "Le super calculateur sera bientôt fonctionnel, un laboratoir tout équipé et des microscopes sont déjà en train de fonctionner." (Moussa Baldé, MESRI)

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Moussa Baldé, a effectué une visite à la cité du savoir, ce Vendredi 03 Février. Ce site qui abrite, l'institut supérieur professionnel (ISEP), l'université virtuelle du Sénégal (UVS) entre autres infrastructures du genre est par le ministre, comme un pôle du savoir.



Moussa Baldé a saisi cette occasion pour visiter les chantiers qui sont en cours dans ce site, mais également les infrastructures déjà fonctionnelles. Poursuivant sa mission, il a rencontré le personnel enseignant de recherche et ceux de l'administratif et de service pour avoir le cœur net sur les enjeux, les contraintes mais également les acquis. Selon lui, il ne reste qu'à essayer de finaliser les chantiers pour faire de Diamniadio, un vrai pôle du savoir. Pour ce faire, il ajoute : "nous allons nous y atteler, avoir un calendrier clair, nous allons convoquer tout les acteurs. Pour qu'on puisse d'ici la fin 2023 rendre cet espace beaucoup plus agréable et lui donner la dimension qu'il doit avoir", a-t-il conclu.