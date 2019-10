Diamniadio : Aminata Mb. Ndiaye rend hommage à "Joachim, un ange dans sa famille, une étoile de la pêche"

La ministre de la pêche et de l'économie maritime, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a réuni ce 29 octobre 2019, l'ensemble de ses collaborateurs et un de ses prédécesseurs, M. Khouraichi Thiam, pour rendre un hommage posthume à Joachim Diatta.

M. Joachim Diatta est décédé à l'age de 42 ans, père de 3 garçons et d'une fille, "Il était un père attentionné pour ses enfants et un mari exemplaire", a dit avec la gorge sèche, Mme Birne Brigitte Diatta N'Dour en parlant de son défunt mari. Grâce à l'œuvre de Mme N'Dour intitulé "Joachim, un ange dans sa famille, une étoile de la pêche", les œuvres de ce grand homme "resteront à jamais dans nos mémoires, car elle y témoigne non seulement le travail remarquable au sein de son service, mais également ses ambitions pour le Sénégal ainsi que ses qualités", a dit la ministre. Décédé le 20 octobre 2009, un mois seulement après sa nomination à la tête de la DITP, il a rendu l'âme, Joachim a mené un combat pour l'intérêt de son pays jusqu'à son dernier souffle. Cet avec un énorme douleur que Mme Birne Brigitte N'Dour relate les souvenirs passés avec Joachim Diatta dans son œuvre de 252 pages.