Dialogue politique : L’IRAS exhorte Khalifa Sall et les partis de gauche à répondre positivement

Cependant sur le plan économique et social, le dialogue doit porter sur la baisse des prix des denrées de base et sur les conditions d'attribution des marchés publics à des entreprises étrangères au détriment des acteurs nationaux, note le texte.



Les tensions politico-judiciaires ne sont pas en reste. L'IRAS, pour la paix sociale et la stabilité politique exhorte Khalifa Sall, le Secrétariat Exécutif National, le Bureau Politique du parti socialiste à répondre positivement à l'appel au dialogue du président de la République.



L'IRAS exige des autorités judicaires de faire lumière sur tous les scandales financiers et fonciers étalés par la presse nationale et internationale.

L’appel au dialogue du président de la République commence à avoir des réponses favorables. Le parti socialiste malgré la division semble parler le même langage.L’Initiative de Réflexions et d’actions socialistes (IRAS) toujours en désaccord avec le directoire invite les responsables politiques de la gauche plurielle à y participer. Cette entité met sur la table les termes de référence du dialogue.« Les questions essentielles à mettre sur la table sont : le projet de loi d'amnistie ; la révision du code électoral en ses articles 28, 29, 30 et 31; le strict respect de la constitution et la libération des journalistes et acteurs politiques abusivement privés de leurs droits et libertés », lit-on dans un communiqué transmis à la presse.