Dialogue national: Le Grand Parti rejette l’appel du Président Macky Sall

Le Grand Parti rejette à son tour la main tendue du chef de l’Etat lançant son appel aux forces vives de la nation pour un dialogue franc. Mais le président du Grand Parti n’envisage participer à aucun dialogue qui serait « totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation ». De plus, justifiant son abstention à toute participation à des échanges autour de la table avec le Président Macky Sall, Malick Gackou prétexte le contexte qui met en exergue la persécution du parti Pastef et de son Président Ousmane Sonko et l’arrestation de plusieurs acteurs politiques.



Le Grand Parti appelle à une union forte autour de la coalition Yewwi Askan wi pour défendre, au plus haut point, la démocratie et l’expression plurielle des libertés dans notre pays. Nous en appelons à la responsabilité des forces vives pour le renforcement et la pérennisation de l’état de droit et des attributs de la république.



A cet égard, le Grand Parti s’engage à rester toujours constant dans sa détermination absolue contre « la forfaiture d'une troisième candidature anticonstitutionnelle ».