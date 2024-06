Dialadiang (Vélingara) : Mort douteuse d’un jeune homme…

Un jeune homme civil aurait été tabassé à mort à Dialadiang de la commune de Pakour dans des conditions douteuses. Gnaly Gnabaly, d’après notre source, aurait été tué dans un camp militaire dans la nuit du dimanche au lundi. Cependant, d’autres sources avancent qu’il aurait été tué par les populations.



Dans la foulée, Youssoupha Tiane Baldé membre de la société civile de Vélingara estime qu’après avoir été mis au courant de la situation : « on s’est rendu au district sanitaire de Vélingara où a été évacuée la victime. Et sur place, nous avons constaté les tortures et les blessures sur le cadavre. » Ainsi, il soutient que « nous allons sortir un communiqué bientôt.