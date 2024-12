Devoir de mémoire aux militaires de Thiaroye 44

Le 1er décembre 1944 restera gravé dans l’histoire comme un jour de tragédie et de sacrifice, un jour où l’injustice et l’ingratitude ont fauché la vie de braves soldats africains. Ces militaires, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, étaient rentrés sur leur terre natale avec l’espoir d’une reconnaissance méritée après avoir combattu courageusement pour la liberté de la France et du monde.



Mais à Thiaroye, ce fut un autre sort qui les attendait. Ces hommes, réclamant simplement leurs droits légitimes – leurs indemnités et le respect dû à leur engagement – furent victimes d’une répression sanglante. Ce massacre de soldats désarmés reste une blessure profonde dans l’histoire de nos nations, un symbole de l’oppression coloniale et de l’injustice systémique.



Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces héros oubliés, à leur courage et à leur combat pour la dignité. Leur sacrifice ne doit jamais tomber dans l’oubli. Il nous rappelle la nécessité de défendre la justice et de veiller à ce que les générations futures connaissent leur histoire.



À Thiaroye, le sang versé par ces soldats nous interpelle encore. Il nous invite à perpétuer leur mémoire, à exiger la vérité, et à honorer leur contribution au combat pour un monde meilleur. Que leur souvenir demeure une lumière dans nos luttes pour la liberté, la dignité et l’égalité.

Abdourahmane Diallo

Enseignant - Chercheur

Président de la Nouvelle Orientation Unitaire de la Médina ( NOUM)

À jamais, nous nous souviendrons des héros de Thiaroye 44.