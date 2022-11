Développement des communes riveraines du bassin du fleuve Sénégal : le maire de Bakel salue l'action de l'ADL.

Le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal (RMBFS), a été porté

sur les fonts bptismaux pour une meilleure intégration économique et

sociale entre les peuples qui ont en commun le fleuve Sénégal. En

partenariat avec l’Agence de Développement local, un atelier

transfrontalier s’est tenu ce 20 novembre 2022 à la salle des fêtes du

département de Bakel. L’objectif principal pour l’ADL dirigé par son

Directeur général Abdoulaye Ndao, était d’appuyer le réseau et

d’actualiser la convention à travers un diagnostic territorial

approfondi des problématiques d’aménagement et de développement de

l’espace transfrontalier dans le cadre du SATI (Schéma d’aménagement

transfrontalier intégré).

Une initiative vivement saluée par le député

maire de Bakel, M. Baba Sall...