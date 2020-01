Dévaluation possible du FCFA...

Si les parités covariantes Eco-Fcfa et Eco-Euro sont définies telle qu’on arrive au résultat 1Euro = 655,9570 Fcfa, alors le Fcfa ne sera pas dévalué. Ou alors, s'attendre à une dévaluation comprise entre 50 et 83%, avant toute mise en oeuvre de la nouvelle monnaie ECO dans l'espace UEMOA.



Il serait naïf de croire que la France s'engagerait à libérer, sans contrepartie, les 50% des réserves de nos devises qu'elle détient. Le contenu des nouveaux accords monétaires et financiers doit être publié, les dates d'entrée en service de l'Eco et de sortie du FCFA annoncées.



Les parties prenantes ayant certainement déjà contenu les risques de spéculations dans des limites acceptables (veiller aux transferts de capitaux).



L'Union européenne devrait avoir son mot à dire. A moins qu'elle ne soit partie prenante d'une néo domination des États membres de l'Uemoa ou d'un sabotage des projets d'intégration monétaire de la CEDEAO (...).



Meissa Ndiack SECK

Consultant