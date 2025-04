Deuxième journée de la BAL – Conférence Sahara : KRIOL STAR freine l’AS VILLE DE DAKAR (66-63)

L’AS Ville de Dakar, après une belle entrée dans cette 5ᵉ édition de la BAL, a essuyé sa première défaite face au Kriol Star du Cap-Vert lors d’un match haletant, disputé jusqu’à la dernière seconde. Malgré le soutien de son public, l’équipe sénégalaise n’a pas pu contenir l’offensive cap-verdienne, s’inclinant de justesse (66-63).



Dès le premier quart-temps, l’AS Ville de Dakar a dû faire face à l’agressivité de Kriol Star, mené au score avant de réagir grâce à Will Perry. L’arrière américain, auteur de 12 points lors de la première journée, a encore brillé avec 7 unités dans ce quart-temps, permettant à son équipe de prendre l’avantage (20-13).



Le deuxième quart a vu les deux formations durcir leur défense, limitant les occasions. Kriol Star a su revenir grâce à son capitaine, Joël Freitas Almeida, dont un tir à trois points a glacé le public (22-23). Malgré une égalisation de **Camerone Robert Parker* (3 points), l’AS Ville de Dakar a manqué plusieurs lancers francs, laissant les Cap-verdiens creuser l’écart (29-26 puis 33-32) à la mi-temps.



À la reprise, Kriol Star a accentué son avance (41-34), mais les Sénégalais ont réagi avec trois paniers consécutifs (41-39). Malgré une défense passive et des occasions gaspillées, l’AS Ville de Dakar est restée accrochée (53-46 à l’issue du troisième quart).



Le dernier acte a été électrique : Will Perry (23 points, meilleur marqueur du match) a enflammé la salle avec deux tirs à trois points, tandis que Pape Djiby Boye et Bara Ndiaye, en sortie de banc, ont relancé l’espoir (58-57 à 4’54"). En money time, l’AS Ville de Dakar a même pris les devants (61-60), mais Ivan Freitas Almeida a offert l’avantage décisif à Kriol Star (65-63 à 28"). Un dernier tir de Will Perry à trois points n’a pas trouvé la cible, scellant la victoire cap-verdienne (66-63).