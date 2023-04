Détournement de mineure : pour s'en sortir, le mis en cause invente une histoire d'enlèvement

Le mis en cause a ourdi un plan avec sa petite amie pour faire croire que la victime a été violée par un ravisseur. Devant la barre, il a laissé entendre que lui et M.D.S. sortaient ensemble. "C'est ma petite amie. Ce jour-là, elle est venue chez moi à Ouakam. Ensuite, nous sommes allés nous promener vers la corniche. Assis sur un banc public aux alentours de la mosquée de la Divinité aux environs de 22 heures, un homme nous a trouvés et il m'a demandé ma pièce d'identité. Quelque temps après, il a sorti une arme et m'a obligé à entretenir des rapports sexuels avec la fille," explique-t-il.

Il a tout de même fait savoir qu'il ne savait que la fille avait 17 ans. Il précise que c'est le ravisseur qui lui a enlevé son pantalon et obligé à entretenir des rapports sexuels avec elle. "J'ai fait semblant et il m'a demandé si j'avais éjaculé. J'ai répondu par l'affirmative. À la suite de quoi, il est parti avec la jeune fille. J'ai été choqué par la situation et j'ai fini par piquer une crise," se justifie-t-il.

Le président du tribunal a rappelé au prévenu qu'à l'enquête, il avait laissé entendre qu'il avait monté cette affaire de toutes pièces pour éviter que la famille n'aille en justice. Il lui demandera en conséquence pourquoi il a changé de version. Parce que, précise le magistrat, la première fois, le mis en cause a soutenu que la fille a été kidnappée par un homme à bord d'une voiture et qu'il s'est agrippé sur le véhicule pour la sauver. "J'avais peur, c'est la raison pour laquelle j'ai inventé cette version", avoue le prévenu.

À son tour, M. D. S., la victime, confirme en partie les déclarations de son amant, laissant entendre que c'était au mois de Ramadan et qu'elle est allée chez lui après la nafila. Venu représenter sa fille, le père de la victime Pape L. S soutient que sa fille a quitté la maison à 21 heures pour aller prier. "De 22 h à 23 h, personne ne l'a vue," affirme-t-il. Il croyait que sa fille avait été violée lorsqu'il a vu ses habits tachés de sang.

Selon l'avocat de la partie civile, les éléments semblaient caractériser une infraction de viol. Au-delà de cet aspect, il y a eu une conjonction sexuelle et il y a deux versions qui ont été données. "Le prévenu a créé cette histoire pour essayer de se soustraire à la loi. Il y a un préjudice moral", a souligné la robe noire qui demande la somme de 3 millions pour réparation.

Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a soulevé la constance des faits et requis 6 mois de prison ferme contre Abdou A. Th. Quant au conseil du prévenu, il a contesté la version du père de la victime. Selon lui, rien ne justifie que la fille est mineure. "Si la minorité de la partie civile n'est pas prouvée, l'infraction de détournement de mineure tombe d'elle-même", a plaidé la robe noire qui demande que son client soit relaxé au bénéfice du doute.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai prochain...