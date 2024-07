Destruction de biens appartenant à autrui : Diop Sy condamné à payer plus d’un milliard de francs CFA

La deuxième Chambre civile du tribunal de Dakar s'est penchée, ce 2 juillet, sur la plainte pour destruction de biens appartenant à autrui déposée contre l’État du Senégal, la mairie de Sangalkam et le promoteur Demba Diop dit Diop Sy. Une procédure initiée par Abdou Samba Sy et consort.



Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de la commune de Sangalkam, le tribunal a mis hors de cause l'Etat du Sénégal et la commune de Sangalkam. Par contre, selon les informations de Libération, « il a déclaré Diop Sy responsable des destructions commises sur les biens appartenant aux demandeurs. Le tribunal a ainsi condamné le promoteur et député à leur payer la somme de 1.093.634.155 Fcfa à titre de réparation de leur préjudice ».