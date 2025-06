Des sirènes et des explosions entendues à Jérusalem et Tel-Aviv (journalistes AFP)

Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti et des explosions ont été entendues à Jérusalem et Tel-Aviv dimanche matin, selon des journalistes de l'AFP, au troisième jour d'une opération militaire israélienne contre l'Iran qui a entraîné une riposte iranienne.



L'armée israélienne a annoncé sur X que des millions de personnes "courent actuellement vers les abris alors que les sirènes retentissent" dans plus d'une dizaine de villes du pays, après l'annonce par Téhéran du tir d'une nouvelle salve de missiles sur le territoire israélien.