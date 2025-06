Des cadavres de migrants découverts pieds et mains ligotés au large des Baléares

Une enquête a été ouverte après la découverte au cours des dernières semaines de plusieurs cadavres de migrants ayant les pieds et les mains ligotés au large des îles Baléares, a-t-on appris lundi auprès de la Garde civile espagnole.



Cette enquête, portant sur des faits d'homicide présumé, doit permettre d'identifier les victimes et de déterminer les circonstances de leur décès, a précisé à l'AFP une porte-parole de la Garde civile.



Selon le quotidien régional El Diario de Mallorca, qui a révélé l'information, au moins cinq cadavres apparus les pieds et les mains attachés ont été récupérés depuis mi-mai par des bateaux de la Garde civile.



D'après ce quotidien, le premier a été récupéré le 18 mai après avoir été repéré par un navire belge à l'ouest de Formentera, la plus petite des quatre îles formant cet archipel méditerranéen.



"Quelques jours plus tard, un autre corps est apparu dans des circonstances similaires, également dans les eaux de Formentera. Et cela s'est répété plusieurs fois au cours des dernières semaines", écrit le journal.



Selon les enquêteurs cités par El Diario de Mallorca, ces migrants pourraient avoir été ligotés puis jetés à la mer durant leur traversée en direction de l'Espagne, peut-être après un différend avec leurs passeurs.