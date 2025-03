Dernière nuit du mois de Ramadan à La Mecque : plus de 2,5 millions de fidèles pour invoquer la parole divine

Plus de 2,5 millions de fidèles se sont rassemblés à la mosquée sacrée de La Mecque ce 29ᵉ jour du mois béni de Ramadan, marquant l'achèvement de la récitation du Coran, selon le média SaudiNews.



Cette dernière nuit impaire, spirituellement significative, a attiré des fidèles et des pèlerins dès les premières heures, remplissant la mosquée et ses environs. Les invocations de clôture de la récitation complète du Coran ont été dirigées par le cheikh Abdul Rahman Al-Sudais, avec des prières pour le pardon et le salut de la communauté musulmane.