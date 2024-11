(Dernière minute) – Le khalife de Digane s’engage pour Amadou Bâ en perspective des législatives : « Ragal peete, dafay xañe cër»

C’est aux environs de 4 heures du matin qu’il est arrivé dans la cité religieuse tidiane de Digane. Amadou Bâ était à la tête d’un long cortège. Après avoir salué le « courage » du maire de la commune Demba Diouf qui, dit-il, « a su résister à la tentation d’aller rejoindre le pouvoir en place au moment où la presque totalité de ses collègues du département avaient fini de plier bagages », la tête de liste « Jamm Ak Njariñ » a sollicité auprès du chef religieux un soutien et des prières en perspective des élections législatives.





Ce que Serigne Cheikh Mouhamed Malayni Sow a accepté. « Le Wolof dit ragal peete dafay xañe cër. » Dieu nous a permis d’avoir énormément de disciples partout dans le monde et nous nous suffisons d’eux. Nous avons décidé de vous soutenir sans réserve et demandons à toute notre famille d’en faire autant. » Il mettra à la disposition du leader un de ses fils qu’il a instruit de l’accompagner politiquement.



Déroulant sa caravane, Amadou Bâ n’a pas manqué de réitérer ses ambitions pour Touba. « Nous avions une réelle volonté de régler le problème de l’eau à Touba. Si l’État actuel ne fait rien, une fois la majorité obtenue à l’Assemblée nationale, nous nous y attèlerons pour que ce problème soit réglé.



Amadou Bâ était accompagné de plusieurs leaders de sa coalition dont Serigne Aliou Sylla, Fallou Diop, Binetou Diop, Moustapha Mésséré, Moustapha Seck Janatu, etc.