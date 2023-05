Dérives sur les réseaux sociaux : « Il y a une ligne rouge à ne pas franchir, l’État restera debout pour faire face! » (Moussa Bocar Thiam)

C’est un de ses chevaux de bataille pour cette caravane « Sénégal Connect ». Moussa Thiam puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’a eu de cesse de mettre en garde les citoyens qui abusent des réseaux sociaux à des fins illégales.

« Les réseaux sociaux doivent participer à raffermir les relations humaines et non pas participer à disloquer et à diviser la société. C’est la raison pour laquelle il y a d’abord une démarche de sensibilisation avant de parler de réglementation. Il faut d’abord que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux puissent définir la ligne rouge à ne pas franchir. Et cela passe nécessairement par une large communication sur la manière d’utiliser ces réseaux sociaux.

En présence du gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, le ministre des télécommunications a ainsi lancé un énième avertissement aux auteurs de ces dérives, lors du passage de la caravane à Tambacounda.

« Ce ne sont pas des outils pour détruire un pays ou installer une insécurité sur le territoire national et développer des sentiments visant à identifier certaines catégories de personnes en fonction de leur race, de leur sexe ou de leur religion. Ce qui est sûr c’est que l’État alerte et restera debout pour faire face! »