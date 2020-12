Dembourou Sow torpille les réseaux sociaux : « Pour dormir à poings fermés, j'ai une machette sous mon oreiller... Abdou Karim Sall est… »

Après sa sortie polémique sur « la sécurisation » du troisième mandat de Macky Sall, le député Aliou Dembourou Sow a déversé sa colère sur les réseaux sociaux. Il a argué n'avoir peur de rien et ne subir aucune pression face au tollé populaire. Concernant ses relations avec le ministre en charge de l’environnement Abdou Karim Sall, il a reconnu en lui un frère, accusant en même temps des « forces tapies dans l’ombre » de vouloir les mettre en mal. Il a pour finir indiqué sa fierté d’être fils d’éleveur et plus en sécurité lorsqu’il est en possession d’une arme blanche, faisant référence toujours à sa sortie maladroite...