Démarrage de la collecte de parrainages : La modification du code électoral chamboule le calendrier !

A travers la nouvelle modification de l’article 29 de la Constitution et des dispositions du code électoral, le parrainage optionnel a été introduit. Au-delà du parrainage du citoyen, on a aussi prévu le parrainage par un nombre de députés (8%des députés) ou 20% des maires et de conseils départemental. Pour les électeurs, c’est 0,6 à 0,8% du fichier. Le code reprend ces aspects dans sa partie législative mais, le nombre de parrains requis doit être fixé et déterminé sur la base de l’état actuel du fichier au moment où le ministre prend l’arrêté. Il dira qu’ » au moment où je prends l’arrêté, le nombre d’électeurs représentant 0,6% (environ un peu plus 44.000) et 0,8 (environ 59.000) et les 8% des députés (qui équivaut à 13) et les maires et présidents de conseil départemental 20% (120 élus environ).







Selon l’expert électoral Ndiaga Sylla, dans la modification, l’article 29 de la Constitution, il y a essentiellement l’aspect lié à l’éligibilité (les cas de Khalifa et Karim) et aussi, le parrainage. Mais au-delà du parrainage optionnel, il y a un facteur qui oriente vers la détermination de l’ordre de passage des déposants de parrainages. Dans la nouvelle loi, l’ordre de dépôt est déterminé par tirage au sort et c’est cet ordre de dépôt qui va déterminer celui qui concerne le contrôle et la vérification des parrainages. Des lors, estime notre interlocuteur constitutionnaliste, ce sont les 7 sages qui vont se prononcer sur cela. D’ailleurs, dans la réforme, il est inclus qu’en dehors des membres du conseil constitutionnel, une commission sera mise en place et qui verra la participation de l’administration, la représentation de chaque candidat et la CENA de même que des personnalités indépendantes.





En réalité, le nouveau code prévoit un délai de fixation de la date des dépôts de parrainage de 150 jours avant (correspondant au 27 septembre au plus tard) alors que les 180 (avant la présidentielle) jours initialement prévus dans l’ancien code correspondant au 28 août de ce mois. D’où la réduction de 30 jours. En définitive, avant la modification on avait 105 jours pour collecter les parrainages mais aujourd’hui, avec la période des dépôts de candidatures qui va intervenir le 11, donc les candidats n’auront plus que 75 jours pour la collecte officielle même si on sait que dans la pratique, beaucoup sont en train d’anticiper.