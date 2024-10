Démantèlement d’un réseau de trafic : Une femme arrêtée pour avoir livré du chanvre indien à un Gendarme

Un gendarme a alors été envoyé chez le couple sous couvert d’un consommateur de chanvre indien. Lors de cette interaction, N.B. a encaissé la somme de 2 500 FCfa pour une livraison, se dirigeant ensuite vers la brousse pour récupérer un gros paquet de drogue. En observant que le paquet n’était pas couvert de sable, le gendarme a compris que la trafiquante tentait de dissimuler la marchandise sous des herbes.L’InterpellationMunis de ces éléments, les gendarmes ont décidé de passer à l’action. Le mardi matin, ils ont mené une descente surprise au domicile de N.B. et l’ont interpellée alors qu’elle était en possession de huit cornets de chanvre indien. Son mari, quant à lui, a réussi à s’échapper, ce qui complique les efforts des autorités pour démanteler entièrement le réseau.Interrogée sur les faits, la jeune femme a rapidement reconnu son implication, bien qu’elle ait tenté de disculper son mari, qui reste introuvable. Confrontée à des antécédents de trafic, N.B. a été inculpée pour offre et cession de chanvre indien. Elle a été déférée au parquet de Diourbel, tandis que les gendarmes intensifient leurs recherches pour retrouver son mari et mettre un terme à ce réseau de trafic.