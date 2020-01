Demande de liberté provisoire de Guy Marius Sagna : L’audience devant la Chambre d'accusation se tiendra le 21 janvier.

«J’a reçu ce matin l'avis d'audience du dossier pour plaidoiries», a confirmé Me Moussa Sarr. Les conseils du leader de Frapp France-dégage avaient saisi la juridiction de recours après la décision du Doyen des juges qui avait rejeté leur demande de liberté provisoire.







Me Moussa Sarr, favorable à la fin des poursuites, espère que la décision de la Chambre d’accusation va aboutir à la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galas Seck et Ousmane Sarr.







Dans une autre requête, les conseils du leader de « France-dégage » réclament purement et simplement la « main levée du mandat de dépôt » et une « remise mise en liberté d'office. »







Arrêtés suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du Palais, l'activiste Guy Marius et autres sont poursuivis pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite.