Demande d'autorisation de construire : la nouvelle version TeleDac présentée avec ses nouvelles fonctionnalités.

Toujours dans son optique de renforcement et de digitalisation de l'administration sénégalaise, le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, à travers le Programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration (PAMA), a présidé ce mardi 21 décembre 2021, la cérémonie de lancement de la nouvelle version de la plateforme TeleDac.



En effet, la mise en place de ce nouvel échéancier en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de l'Agence de Information de l'État (ADIE), a pour objet d'apporter des réponses aux nombreux défis et contraintes de l'administration dans l'action et son mode de fonctionnement au quotidien. Dans cette démarche de dématérialisation de l'administration, la Télé-Demande d’Autorisation de Construire (TeleDAC), allant dans ce sens, a pour objectif en général, d'après le secrétaire général dudit ministère, Mouhamed Mahmoud Diop, de simplifier et d'informatiser tout le processus de traitement des dossiers, de la formulation de la demande à la délivrance de l'acte subséquent.



Ainsi pour répondre aux enjeux majeurs de la dématérialisation, comme spécimen la réduction drastique des coûts et des délais de traitement de la demande, la plateforme TeleDac dispose dans sa nouvelle version de nouvelles fonctionnalités. Il s'agit d'outils de notification Sms aux demandeurs, notifications intégrées au portail des agents, filtre par état, traitement groupé, envoi d'alerte, statistiques.



L'objectif est de regagner le pari de la transparence et à répondre aux mutations contextuelles et à la demande croissante et de plus en complexe des citoyens. Cette idée de dématérialisation va permettre de manière plus détaillée une meilleure conservation des dossiers, une célérité, une traçabilité et une visibilité dans le traitement, limiter les déplacements des usagers, réduire les coûts induits, réduire les délais de traitement des procédures, rapprocher l'administration des usagers.



La Télé-Demande d’Autorisation de Construire (TeleDAC), sécurisée, accessible et très interactive, a son rôle à jouer par rapport à la gestion du foncier. Il ambitionne dans un tout proche avenir, de finaliser la dématérialisation des procédures d'administration de PAP, dématérialiser les procédures, accompagner les administrations dans la modernisation, opérationnaliser les procédures dématérialisées dans les régions...