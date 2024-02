Délit de Parjure : Rose Wardini déférée au parquet

L’étau se resserre autour de la candidate à l’élection présidentielle Rose Wardini. Selon les informations, le leader de « Sénégal Nouveau » vient d’être déféré, ce lundi 5 février 2024 au parquet de Dakar.



Les charges retenues contre elle sont les suivantes : escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste.



Pour rappel, la candidate a été arrêtée vendredi 02 février par la division des investigations criminelles (DIC). Dr Rose Wardini est accusé de parjure sur sa double nationalité au Conseil constitutionnel au moment du dépôt de sa candidature.