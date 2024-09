Déguerpissement de près de 1.000 « mendiants » de Ngor village, Almadies… : Jean B. Tine rend visite aux concernés et insiste sur l'aspect sécuritaire

Le ministre de l'intérieur, Jean-Baptiste Tine, a rendu visite hier soir aux mendiants déguerpis de Ngor village, Almadies, Ouakam, Canal 4 et Place de l'indépendance, qui ont été logés à l'école publique de Nord-Foire.



D'après lui, environ 1.000 personnes ont été déguerpies, dont 100 Sénégalais, notamment des enfants qui fréquentaient la rue. Parmi les 1.000 personnes, des étrangers venant d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, amis du Sénégal et membres de la CEDEAO. En effet, il s'est trouvé qu'ils ne remplissent pas les conditions pouvant leur permettre de continuer à séjourner.

dans notre pays.



Le ministre de l'Intérieur a déclaré que des discussions sont en cours avec leurs ambassades et leurs autorités consulaires, afin qu'ils soient rapatriés dans leurs pays respectifs dans les meilleures conditions, tout en respectant le délai requis pour pouvoir libérer le site (l'école), compte tenu de la prochaine rentrée scolaire.



Jean-Baptiste Tine a réaffirmé l'engagement des autorités pour assurer la sécurité des Sénégalais et leurs biens, mais aussi pour rendre notre cadre de vie beaucoup plus attrayant. Il a promis qu'une telle initiative sera démultipliée partout dans le pays…