Déguerpissement ancienne piste : les sinistrés racontent leur calvaire

L’opération de déguerpissement de l’ancienne piste de Mermoz a démarré et mise à exécution dans la journée du dimanche dernier. Les FDS ont bloqué toutes les issues, empêchant ainsi toutes entrées et sorties.



Les occupants qui habitaient dans les lieux depuis des années ont été déguerpis de force et délocalisés à Diamniadio. Mais ce déguerpissement n'est pas sans conséquence, car les déguerpis réclament leurs bien disparus. Ils accusent les FDS d’avoir dérobé leurs biens. Des personnes qui étaient venus réparer leur matériel ont aussi été impactées par ce déguerpissement. Ils voient par exemple leurs voitures aller en fourrière sans pouvoir intervenir. Ce qu’ils trouvent anormal. Ils exigent que leurs biens leur soient rendus parce qu'ils ne sont pas concernés par cette histoire de déguerpissement...