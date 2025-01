Défis en matière de santé: " Nous devons tirer les leçons de la pandémie [...], et avoir des mécanismes de détection de crises plus rapides"( Macron)

Dans son discours lors de la Conférence des Ambassadrices et Ambassadeurs, le président Macron est également revenu sur les défis liés à la santé. " On s'est combien c'est un objectif d'intérêt général. On a avancé et réinvesti sur les grands fonds multi-latéraux, sur l'organisation mondiale de la santé. Nous avons il y a quelques semaines ensemble démontré notre force à Lyon par l'inauguration de l'Académie de l'OMS[...]. Mais là aussi nous avons quelques défis en matière de santé et d'alimentation", a-t-il évoqué.



Poursuivant, Emmanuel Macron d'enfoncer le clou. " Et la France sera importante pour continuer à défendre les crédits, mais à défendre une voix qui est celle d'une recherche libre et ouverte en matière de santé. Il y a un risque aujourd'hui très important dans l'agenda international, c'est celui d'une sortie des États-Unis d'Amérique de l'OMS et en quelque sorte d'une privatisation du débat. Et on le voit d'ailleurs chez certains acteurs qui commencent à revenir en arrière sur des règles, à brouiller des cartes", a-t-il regretté. Selon lui, " on a besoin de faire face aux risques de pandémie, d'avoir une OMS plus forte. Et au lieu de la fragiliser, nous devons tirer les leçons de la pandémie que nous avons vécue, et d'avoir des mécanismes de détection de crises plus rapides...".