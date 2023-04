Défilé national : Quand les majorettes de Kennedy interprètent Julien Jouga et appellent à la paix…

C’est la célèbre chanson de Julien Jouga, natif de Ziguinchor et chef de chœur très connu dans la musique liturgique catholique, que les majorettes ont interprétée lors du défilé de ce mardi.

Les jeunes filles du lycée Kennedy devant le président de la République et les officiels, ont lancé un appel à la paix et la concorde en utilisant les mots de Julien Jouga dans la chanson « Jàam ».