Déficit de Professeurs au lycée de Koul: Les élèves décrétent un mot d'ordre de grève de 72 heures

Au Lycée de Koul( département de Tivaouane), les élèves ont décrété à partir d'aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 72 heures. Ce matin, ils ont arboré des pancartes afin de dénoncer le manque de professeurs de français et d'espagnol dans cet établissement scolaire notamment pour les classes de seconde et de terminale. À cela s'ajoute un déficit notoir de salles de classe et de tables bancs dans ce lycée. Après avoir annoncé que les 72 heures sont renouvelables, si jamais rien n'est fait d'ici jeudi, ils ont exhorté du coup les autorités centrales à réagir dans les plus brefs délais...