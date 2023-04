Découverte du corps sans vie d'un militant du Pds : La victime Koto Kane (59 ans) était le coordonnateur du Pds à Mbao

Du nouveau sur la découverte du corps sans vie retrouvé non loin du tableau Baback sous un pont situé sur la route de Tassette (Thiès). La victime s'appelle Koto Kane (54 ans). Il était coordonnateur du Pds à Mbao et fut premier adjoint de l'ancien maire, Mamadou Pouye, de ladite localité. Selon une source, ce dernier était malade depuis un certain temps. Le corps a été découvert, mardi, avant d'être transporté à Dakar, le mercredi pour autopsie. Notre source renseigne également qu'il s'activait beaucoup dans le foncier. Une enquête a été ouverte...