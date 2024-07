Décoration d’un général, introduction de faux billets… : Le FRAPP écrit une lettre à l’ambassade de France

Une délégation du mouvement FRAPP a déposé une lettre à l’ambassade de France, ce vendredi 5 juillet 2024 pour dénoncer les manœuvres de l’impérialisme français avec la décoration d’un général sénégalais. Elle a demandé des explications sur les accusations d’introduction de faux billets au Mali.



Dans cette missive portée à l’attention de l’ambassade de France, il est mentionné : « nous condamnons vivement la décoration récente d’un général sénégalais par la France. Cet acte, bien qu’il puisse sembler honorifique, est en réalité une manœuvre néocoloniale déguisée. Il illustre une tentative de perpétuation de l’influence française en Afrique sous le couvert de relations bilatérales, une telle démarche est inacceptable et représente une ingérence flagrante dans les affaires souveraines du Sénégal. Nous demandons des explications claires sur les motivations réelles.



En ce qui concerne les accusations d’introduction de faux billets au Mali, « nous exigeons des éclaircissements immédiats quant aux graves accusations d’introduction de faux billets par la France au Mali. De telles actions, si elles sont avérées, constituent non seulement un acte criminel mais également une tentative de déstabilisation économique délibérée. Ces accusations sont extrêmement préoccupantes et nécessitent une enquête approfondie et transparente. Rappelons-nous de la Guinée de Sékou Touré en 1958, ou des tentatives similaires d’injecter de la fausse monnaie ont été documentées et dont les conséquences se font ressentir toujours par les Guinéens. Nous attendons une réponse détaillée et des preuves de votre part pour dissiper ces allégations inquiétantes ».



En outre, « nous exigeons que la France mette fin immédiatement à toutes ses manœuvres néocoloniales en Afrique. Les tentatives de maintenir une emprise sur les anciennes colonies sont inacceptables et vont à l’encontre des principes de souveraineté et d’autodétermination des peuples africains. Il est impératif que la France respecte pleinement l’indépendance et la dignité des nations africaines », indique le document envoyé à la répresentation diplomatique de la France .



Ainsi, « nous espérons que cette lettre trouvera une réponse rapide et appropriée. Nous restons déterminés à défendre les droits et la souveraineté des peuples africains contre toute forme d’impérialisme et de néocolonialisme ».