Déclarations de candidature des responsables de Bby : Le SEP de Benno Bokk Yakaar regrette de telles décisions et appelle à la consolidation de l'unité

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le Secrétariat Exécutif Permanent de Benno Bokk Yakaar a fait remarquer pour les regretter les déclarations de candidature des responsables de cette coalition à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Mentionnant la toute dernière faite par le président du parti Rewmi, M. Idrissa Seck, le SEP de Bby d'indiquer que " ces déclarations de candidature sont faites sans aucune discussion préalable dans les instances de la coalition présidentielle". Avant d'exprimer son étonnement relatif " aux manquements des principes de cette entité".

Le SEP de rappeler les "conclusions du séminaire des leaders de la coalition, tenu le 23 décembre 2022, qui avaient indiqué la nécessité d'œuvrer à la construction d'une candidature unique de la majorité dans un Benno uni pour la victoire en 2024".



Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bby invite tous les



responsables à "travailler à la consolidation de l'unité et à

l'élargissement pour constituer le rempart capable de conjurer les efforts des forces anti-républicaines et anti-démocratiques..." Par la même occasion, un appel a été lancé pour la conjugaison des efforts en vue de la mise en œuvre" des mécanismes de concertation et de délibération sur la question de la candidature telle que édictée par le

séminaire de Bby".