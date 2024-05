Décés du Président, Ibrahim Raissi: Erdogan présente ses condoléances au peuple iranien

Le chef de l'Etat Turque, Recep Tayyip Erdogan est infligé par le malheur qui vient de s'abattre sur le peuple Iranien, suite au décès par accident du Président, Ibrahima Raissi. Dans un post sur X, Erdogan présente ses condoléances au gouvernement iranien, au guide de la révolution iranienne , Ali Khamenei, ainsi qu'aux familles des autres membres décédés.

"Je prie pour la miséricorde de Dieu pour mon cher collègue, mon frère et le président de la République islamique d'Iran, M. Ibrahim Reisi, dont nous avons malheureusement appris qu'il est décédé dans un accident d'hélicoptère", a indiqué le Président Turque.



Ainsi, poursuit-il, "je souhaite la miséricorde de Dieu au ministre iranien des Affaires étrangères et aux autres personnes qui ont perdu la vie dans le même hélicoptère que le défunt chef. J'exprime mes plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères, en particulier au chef religieux de la République islamique d'Iran, M. Ali Khamenei, ainsi qu'aux familles de son honorable président et aux autres personnes décédées ".



Erdogan souligne qu," en tant que collègue qui a personnellement été témoin de ses efforts pour la paix du peuple iranien et de notre région pendant son mandat, je me souviens de M. le Président avec respect et gratitude. En tant que Turquie, nous serons aux côtés de notre voisin iranien dans ces moments difficiles et tristes, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises", a témoigné le chef de l'Etat, attristé par la nouvelle.