Décès du Pr Malick Ndiaye : un ultime hommage rendu à un combattant de la liberté

Famille, proches, collègues, collaborateurs, camarades et sympathisants ont rendu un ultime hommage au défunt sociologue, le Pr Malick Ndiaye, rappelé à Dieu dans la soirée du mardi 25 avril.

La cérémonie de levée du corps du défunt tenue à la grande mosquée de Mermoz a accueilli des personnalités venues de tous bords aussi bien du pouvoir, de l’opposition, de la société civile que de l’espace universitaire. Dans les témoignages, toutes les voix qui se sont fait entendre, ont salué les hautes qualités d’un combattant de la liberté et fervent patriote. En passant par la famille du défunt, la délégation de la présidence, celle de Touba et de l’université, unanimement il a été attesté le patriotisme du défunt.

Il sera inhumé cet après-midi du mercredi 26 avril à Touba...