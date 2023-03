Décès de Palla Samb : Compagnons politiques, amis et la famille rendent un dernier hommage au maire de Fann/Point E

Le maire de Fann Point E et Amitié Palla Sam , a été rappelé le dimanche 19 mars dernier, suite à un malaise chez lui. Le défunt a été inhumé ce mardi 21 mars au cimetière de Yoff où plusieurs compagnons politiques, camarades, amis et membres de sa famille ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage.



Socialiste jusqu'à ces derniers jours, Palla Samb est un pur produit du PS. Il y a fait toutes ses armes : Du Mouvement Pionnier, au poste de Secrétaire Général de la 4éme coordination B de Dakar. Le maire de Fann Point E et Amitié est doté d’une grande expérience municipale. Il a été conseiller municipal de Fann Point E et Amitié depuis 1996, il a même été Directeur de cabinet du Maire Ndeye Maguette Diéye.