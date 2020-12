La Directrice de la "case des tout-petits" s'est rendue ce mercredi au domicile de la famille de l'enfant mort dans la crèche "la Cigogne bleue" à Sacré-Cœur 3. La délégation conduite par l'adjoint du gouverneur de Dakar était composée du secrétaire général du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Mame Gor Diouf, du représentant du ministre de l'Éducation nationale, de la société civile ainsi que de la directrice générale de l'agence nationale de la case des tout petits, tous venus apporter leur soutien moral et financier à la famille Dia.



Après la présentation des condoléances, Maïmouna Cissokho, s'est prononcée sur l'implantation des crèches de fortune dans la région de Dakar, qui s'accentue de plus en plus.

Selon la directrice, son agence va "veiller sur l'ouverture des crèches", ainsi, ils vont dès maintenant , a-t-elle promis, "avoir un œil, sur ce qui se passe à l'intérieur des crèches" a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre en révélant les mesures déjà prises par le gouvernement et l'agence de la petite enfance, pour que ce genre de drame ne se reproduise plus.