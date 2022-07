Débat sur l’homosexualité : Aminata Touré accuse les leaders de l’opposition de faire la promotion des homosexuels

Pour Aminata Touré, ce sont les membres de l’opposition qui agitent les débats qui font la promotion de ce phénomène banni par toutes les religions révélées. Car pour Aminata Touré, il n’y a pas à fouetter un chat, le président Macky Sall ayant été catégorique sur la question.



« Partout où nous sommes passés, les chefs religieux du pays nous ont demandé de transmettre leurs félicitations et remerciements au président Macky Sall par rapport à ce qu'il a fait en termes d’infrastructures pour la modernisation des cités religieuses. Et si on parle aujourd’hui de religion, leurs mots comptent beaucoup. Donc ceux là qui agitent le débat sur l’homosexualité, c’est véritablement eux qui en font la promotion en l'agitant en permanence.



C’est un débat vide et inutile. Parce que cette pratique a été rejetée par toutes les religions confondues, que ce soit la religion musulmane ou le christianisme. Le président Macky Sall a été catégorique sur la question. Il a dit tant qu’il est dans ce pays, personne ne pourra changer la loi pour légaliser l’homosexualité. Donc ce débat est clos! Mais ils veulent en faire un débat politique. Ils n’ont aucun bilan à défendre mais ils cherchent à diaboliser le président Macky Sall en faisant croire qu'il cherche à dépénaliser l’homosexualité », a lancé Aminata Touré qui clôturait sa quinzième journée de campagne dans la Cité du rail ce dimanche...