Darou Khoudoss / Torturé par ses employeurs chinois, la famille de Ibrahima Fall parle d'humiliation et réclame justice

La famille d'Ibrahima Fall est très affectée par l'agression physique de ce dernier dans une entreprise chinoise de carrière de béton à Darou Khoudoss.

Joint par téléphone, son frère Souleymane Fall qui était au bout du fil, (la victime n'étant pas dans les dispositions de parler), a regretté les faits qui se sont produits dans cette usine il y a quelques jours. À l'en croire, il s'agit d'une "vraie humiliation pour la race noire", mais également un manque de respect notoire pour le Sénégal. "Ce sont des étrangers qui viennent chez nous pour exploiter nos ressources minières. Ils exploitent nos biens et en plus ils nous maltraitent", a-t-il pesté.



"Nous voulons que justice soit faite. Cette affaire ne doit pas rester impunie. Heureusement que la justice fera son travail", a-t-il ajouté.



Présentement, Ibrahima Fall garde le lit dans son village natal à Keur Pathé. Un village niché entre Notto et Mont-Rolland. Des bonnes volontés comptent d'ailleurs organiser une campagne de levée de fonds pour venir en aide à sa famille qui prend en charge les frais médicaux...