Daouda Ngom, Ministre de l'Environnement sur le Rapport de la BM sur le climat : "Le Sénégal est un pays très vulnérable au changement climatique"

Ayant présidé, ce mardi 5 novembre, la cérémonie de lancement du rapport de la BM sur le Climat, Daouda Ngom est revenu sur les effets du changement climatique qui ont eu des conséquences néfastes dans plusieurs régions, cette année au Sénégal. "Ce que nous avons vécu récemment avec les crues du fleuve Sénégal, de Bakel à Saint-Louis, les inondations que nous vivons annuellement, l'érosion côtière à Saint-Louis, Bargny, Mbao, Dionewar, Diembéring, Kafountine, pour ne citer que cela, nous rappelle que le Sénégal est un pays qui est très vulnérable au changement climatique. Ce changement climatique impacte sur la société, l'économie du pays", indique le ministre de l'Environnement.

Le ministre Daouda Ngom de saluer la publication du rapport qui est d'une importance capitale pour l’État du Sénégal, dans le cadre du fonctionnement du plan stratégique de Développement, Sénégal Vision 2025. "Le rapport qui est fait aujourd'hui par la Banque Mondiale permet d'identifier les enjeux et les défis, mais également de voir les secteurs qui sont les plus impactés et de confirmer la vulnérabilité de notre pays face au changement climatique. C'est un bon carnet de bord qui est en adéquation avec la vision Sénégal 2050 que nous avons présentée récemment. Elle met l'environnement et la prise en compte de la question climatique au cœur du développement. Ce rapport est très important pour nous", fait savoir le ministre de l'Environnement qui a présidé la cérémonie de lancement du Rapport de la Banque mondiale sur le climat et le Développement (CCDR).