Dakar Music Expo: "L'artiste à l'ère du digital", un débat ouvert pour la 5eme édition

Annoncée ce mardi 30 janvier, face à la presse, la 5e édition du Dakar Music Expo, est fixée cette année du 1er au 4 février 2024, après quatre années couronnées de succès. L'événement aura lieu dans divers endroits de la capitale sénégalaise avec des acteurs de la musique autour d'un débat sur la thématique: L'artiste à l'ère du digital.



Au programme des panels et ateliers captivants, des showcases, des projections de films, et des stands d'exposition sont attendus.



Un marché qui vise à stimuler la musique, le Dakar Music Expo (DMX) comprend un espace de mise en acteurs clés de l'industrie musicale locale en relation avec des professionnels locaux et internationaux.