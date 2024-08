Dahra Djolof : La gendarmerie met aux arrêts un réseau de voleurs de bétail

Une bande de voleurs de bétail a été mise hors d'état de nuire par la gendarmerie de Dahra Djolof. En effet, ces malfaiteurs n'ont cessé de hanter le sommeil des populations de la commune de Déaly située sur la route de Touba-Dahra (département de Linguère).



Des sources renseignent que les malfrats ont été pris en flagrant délit de vol de caprins. Auparavant, l'on nous signale que dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet dernier, vers les coups de 02 heures du matin, des enquêteurs de la brigade de Déaly ont reçu un renseignement faisant état de la présence d’individus armés à hauteur du village de Touba -Boustane près de la route Dahra - Touba. Suffisant pour que le commandant de la brigade de Dahra, M. Mbaye et ses hommes venus en renfort, se transportent sur le lieu indiqué.

Leur attention a été attirée par un véhicule 4/4 de couleur blanche de marque Toyota hilux stationné un peu à l’écart de la route sans lumière.

Les hommes en bleu se sont dirigés rapidement vers le dit véhicule pour s’enquérir de sa présence à cet endroit à cette heure tardive.



Surpris, les gendarmes ont trouvé dans le dit véhicule trois individus et 09 chèvres ligotées et bâillonnées avec du fil de fer derrière le véhicule.

Interpellés sur leur présence à cette heure tardive de la nuit, les mis en cause ont déclaré qu’ils viennent de Dakar pour se ravitailler en chèvres dans les marchés du Djolof.

Leurs réponses ne convaincront pas les pandores, qui les ont arrêtés et conduits manu militari à l’unité avec le troupeau volé.



Malheureux qu'ils sont (les voleurs), le lendemain, un des membres de la bande des coupeurs de route a été arrêté sur le même site par un gendarme en civil.



À en croire d'autres indiscrétions, un cinquième malfrat serait en fuite et il est activement recherché par les hommes du commandant Mbaye de la brigade de Dahra. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec moyen de locomotion, à l'issue de leur garde à vue, les quatre voleurs de bétail ont été déférés et placés sous mandat de dépôt.