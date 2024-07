Dabaly (Nioro) : Saisie de 23 tonnes d’intrants agricoles achetées à vil prix puis revendues aux agriculteurs par des opérateurs, « Aar sunu momel » exige une enquête ...

La brigade territoriale de la gendarmerie de Nioro a mis la main sur un important trafic d’intrants agricoles qui étaient rachetés à des prix dérisoires par des opérateurs puis revendus à des agriculteurs. Selon Sudfm qui donne l’information, il s’agit de 23 tonnes d’arachides. Les pandores, informés de la situation, ont débarqué à Dabaly dans le département de Nioro (Kaolack) où ils ont pu arrêter les deux chauffeurs de camions trouvés en train de charger la marchandise. Cependant, le coordonnateur de « Arr Sunu momel », Bachir Bâ qui a toujours dénoncé les semences de mauvaise qualité et la distribution de sacs d’arachide contenant du sable, interpelle le PR BDF et son PM Sonko. Bachir Bâ s’interroge : Es-ce que le Président Diomaye et son PM sont au courant des problèmes notés dans la distribution d’intrants agricoles de la présente campagne 2024?»



Pour rappel, l’état a subventionné les intrants agricoles de cette campagne 2024 à hauteur de 120 milliards FCFA.