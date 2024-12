Daara de Koki : Cheikh Tidiane Faye revient sur l'héritage, les défis et la solidarité des 4 908 Talibés

Dans une émission spéciale, Babacar reçoit Cheikh Ahmed Tidiane Faye, un ancien du Daara de Coki, pour une conversation enrichissante sur l'histoire et l'impact de cette institution emblématique. Fondée en 1939 par Cheikh Ahmed Sakhir Lo, le Daara de Koki a traversé des périodes difficiles avant de devenir un modèle d'éducation coranique et de solidarité. Cheikh Tidiane revient sur les défis rencontrés lors des premières années, notamment les conditions de vie précaires et la lutte contre l’analphabétisme, mais aussi sur la philosophie du fondateur, qui a toujours prôné l'humilité, l'éducation sans discrimination et le service à la communauté.







Au cours de cet échange, Cheikh Tidiane souligne l'importance du rôle du Daara dans la formation de jeunes leaders dans divers secteurs du pays, des hommes d’affaires aux politiciens, tout en restant fidèle aux principes de modestie et d'engagement envers les autres. Il évoque aussi la préparation de la 44ème rencontre annuelle des anciens élèves, prévue le 29 décembre, une journée de solidarité visant à soutenir les 4 908 talibés actuels du Daara. Cette occasion de retrouvailles est aussi un appel à la mobilisation pour contribuer financièrement à la pérennité de l’institution. Le thème de cette année, "Le rôle de l’école coranique dans la formation citoyenne", souligne l'importance de l'éducation coranique dans la construction d'une société responsable et solidaire.