« Daaka Madina Gounass 2018 » : Un dispositif de veille et de contrôle mis en place par l’ARTP

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a mis en place un dispositif de veille et de contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles et de sa perception client, durant la période du Daaka (09 au 19 Mars 2018).

Pour veiller à la prise en charge effective par les opérateurs d’éventuelles perturbations, une équipe technique de l’ARTP est présente à Madina Gounass durant toute la période du Daaka pour effectuer des tests qualitatifs sur le site et ses environs.



Les équipes de contrôle procéderont également à l’évaluation du service dans certaines localités de la région de Tamba.



L’ARTP vous souhaite un bon Daaka 2018

Le Directeur général de l’ARTP

Abdou Karim Sall