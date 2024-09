DPG: le SEN de l’APR attend « impatiemment » la déclinaison des grands axes du PROJET

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) élargi de l’APR, s’est réuni, ce samedi au siège national, à l’effet d’examiner la situation politique nationale. De prime abord, le SEN de l’APR félicite le parlement du Sénégal pour avoir « réaffirmé son autorité et fait respecter scrupuleusement les principes de séparation des pouvoirs ».







Le SEN exprime sa fierté au groupe parlementaire BBY pour « avoir maintenu intacte sa cohésion et la vaillante posture de nos députés suite à l’introduction peu cavalière par le pouvoir exécutif du projet de loi portant suppression du Haut Conseil des Collectivités Locales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ». Dans son communiqué, l’alliance pour la République retient les derniers développements institutionnels qui, estime t-elle sont provoqués et entretenus par le premier ministre, Ousmane Sonko, par « son refus de se présenter devant la représentation nationale ». Le SEN constate pour s’en féliciter, enfin, l’expression d’autorité du Président de la République, qui a décidé, de fixer la tenue de la Déclaration de politique Générale, le 13 septembre 2024. « Les institutions du Sénégal ont souffert, ces deux derniers mois, d’actes répétés de provocation de la part du Premier ministre et indignes d’une démocratie majeure comme le Sénégal », note le communiqué de l’APR qui espère que « la programmation et la tenue de la DPG permettront de réinstaller un climat de sérénité pour un débat apaisé sur l’état des lieux réalisé et la déclinaison tant attendue du fameux projet ».