DPG en dehors de l'Assemblée Nationale: " un précédent dangereux et une atteinte grave aux institutions de la République" (Thierno Bocoum)

Après sa contribution interrogation sur la tenue de la Déclaration de Politique Générale, hier intitulée " Irons-nous vers une autre violation de la Constitution", Thierno Bocoum en rajoute une couche. L'ancien parlementaire apporte la réplique à la lettre-réponse du Premier Ministre Ousmane Sonko au Député Guy Marius Sagna. D'après lui, "une DPG en dehors de l'Assemblée Nationale serait un précédent dangereux et une atteinte grave aux institutions de la République ", a-t-il martelé dans un post sur sa page Facebook.



Le PM Ousmane Sonko a indiqué qu'il fera sa DPG, "d’ici le 15 juillet 2024 (...) devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques".