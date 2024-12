DPG du PM Sonko: " Les enjeux sont énormes (…) entre Pastef et le peuple, c'est un langage de vérité." ( Me Tall, député Pastef)

Porte-parole du Pastef, Me Abdoulaye Tall, représentant la ville de Mbour est revenu sur les attentes des sénégalais lors de la DPG du Premier Ministre Ousmane Sonko. Pour le parlementaire, président de la Commission des lois " Il y a du travail à faire, les enjeux sont énormes et le mal est profond. Seul le courage peut nous faire passer ce cap. Car entre le Pastef et le peuple Sénégalais , c'est un contrat de vérité, un langage de vérité. On n'a pas de complexe à dire la vérité chaque fois que de besoin", a soutenu le député de Pastef.



Évoquant l'installation de la Haute Cour de justice, Me Tall déclare, " la loi dit qu'elle doit être installée dans les 30 jours après l'installation de la nouvelle législature, c'est une obligation d'élire les huit titulaires et les huit suppléants qui seront des députés. Le but , ce n'est pas de sanctionner, mais d'éclairer l'opinion publique, précise-t-il.