DPG : Maïmouna Bousso plaide pour le renforcement des droits des femmes et de l'autorité parentale en cas de divorce

Suite à la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, l'honorable députée Maïmouna Bousso a salué le discours du chef du gouvernement, se disant globalement satisfaite de ses orientations. Maïmouna Bousso s'est déclarée rassurée par la volonté affichée par le Premier ministre de renforcer la coopération régionale avec les pays voisins.



Toutefois, à l'instar de plusieurs de ses collègues, elle a interpellé Ousmane Sonko sur certaines déclarations, notamment lorsque celui-ci a indiqué qu'il allait « faire payer les Sénégalais ». La députée a demandé au chef du gouvernement de fournir des éclaircissements et de préciser ses propositions afin de dissiper toute confusion.



Abordant les préoccupations économiques, Maïmouna Bousso a également attiré l'attention sur des sujets cruciaux tels que le coût de la vie, le loyer et le foncier. Bien que le gouvernement ait déjà déboursé plus de 54 milliards pour réduire le prix de certains produits de première nécessité, le député a exhorté l'exécutif à exposer ses stratégies pour résoudre ces problèmes de manière durable.



Par ailleurs, elle a soulevé une problématique sociale majeure concernant les droits des femmes, en particulier celles divorcées. Maïmouna Bousso a interpellé le gouvernement sur la question de l'autorité parentale après un divorce, exhortant les autorités à décliner des orientations pour régler cette problématique.